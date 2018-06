Ucrânia faz corredores humanitários para civis deixarem áreas do leste

KIEV - O comando militar ucraniano anunciou nesta segunda-feira, 4, a abertura de corredores humanitários para que a população possa abandonar as cidades de Luhansk, Donetsk e Gorlovka, atualmente sob o controle das milícias separatistas pró-russas.

Os corredores humanitários, um para cada uma das três cidades, estarão abertos entre as 10 horas e 14 horas (4 horas e 8 horas pelo horário de Brasília), informa um comunicado do comando das forças ucranianas que atuam contra os separatistas no leste do país.

Segundo a nota, cada corredor tem uma rota claramente estabelecida e no período de seu funcionamento as tropas ucranianas não abrirão fogo a menos de 200 metros ao longo de todo seu percurso.

"O distintivo para a população civil será uma bandeira branca para grupos de pessoas e um bracelete branco para cada cidadão", acrescenta o comunicado, acrescentando que quem sair pelos corredores humanitários poderá levar consigo seus pertences. /EFE