Ucrânia: Grã-Bretanha e Alemanha apoiam novo governo

Os ministros também concordaram em pressionar por um "pacote de ajuda financeira vital do Fundo Monetário Internacional para a Ucrânia", escreveu Hague em sua conta no Twitter.

A mensagem foi postada após o Parlamento da Ucrânia aprovar a destituição de Viktor Yanukovych e antecipar as eleições presidenciais para 25 de maio. A decisão dos parlamentares foi tomada após o presidente deixar a capital Kiev e ir para a cidade de Kharkiv no leste do país, onde tem apoio.

Yanukovych disse na manhã deste sábado, no entanto, que não iria aceitar as decisões do parlamento. Em uma entrevista à TV local de Kharkiv, o presidente afirmou que os manifestantes que exigem a sua renúncia querem dar "um golpe de estado" e que ele não deixará o poder.

Enquanto isso, nas ruas de Kiev as pessoas comemoram a decisão do parlamento. "Um ditador foi derrubado. Nós ganhamos o direito de viver em uma Ucrânia diferente, é uma vitória", disse o manifestante Anatoly Sumchinsky. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.