Ucrânia: Grupo mantém 60 reféns em prédio do governo

O Serviço de Segurança da Ucrânia disse que os "separatistas" mantêm os reféns dentro de uma instalação do serviço de segurança em Luhansk e os ameaçam com armas e explosivos. Não havia informações sobre as identidades dos reféns. A Ucrânia informou que o edifício foi invadido no domingo por manifestantes armados pro-Rússia.

Autoridades ucranianas recuperaram nesta terça-feira o controle de outro prédio do governo em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, expulsando manifestantes pró-Rússia e detendo dezenas de pessoas. Fonte: Associated Press.