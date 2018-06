Ucrânia lançará operação antiterrorismo, diz presidente

A Rússia anexou a península da Crimeia no mês passado, depois que os moradores da região decidiram em referendo se separar da Ucrânia. Os governos dos Estados Unidos e da Ucrânia acusam a Rússia de orquestrar distúrbios no leste da Ucrânia.

Em Moscou, mais de 10 mil pessoas se reuniram para protestar contra a cobertura jornalística da rede de TV estatal russa, principalmente do conflito com a Ucrânia. Em sua cobertura, a rede estatal vem retratando o novo governo ucraniano como uma "junta fascista" controlada pelos EUA e determinada a oprimir a população que fala russo no leste do país. Fonte: Associated Press.