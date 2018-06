Ucrânia não vai recuar na operação antiterrorismo

Turchynov mais uma vez acusou a Rússia de apoiar os rebeldes do leste do país e exigiu que Moscou pare com sua campanha de intimidação e deixe de interferir nos assuntos internos do seu país. "A Rússia coordena e apoia abertamente os assassinos terroristas no leste da Ucrânia", disse o presidente interino, em referência aos insurgentes que tomaram o controle de edifícios do governo em pelo menos 10 cidades no início deste mês.

O presidente interino disse também que a Rússia deve recuar suas tropas da fronteira com a Ucrânia e "parar com as constantes ameaças e chantagens".

As falas de Turchynov vem horas depois de o Ministério da Defesa russo anunciar novos exercícios militares próximo à fronteira com a Ucrânia.

Segundo fonte da segurança nacional ucraniana, sete militantes pró-Rússia foram mortos na operação, destinada a remover homens armados que ocupam prédios do governo. No entanto, há relatos conflitantes sobre o número de mortos. O Ministério do Interior da Ucrânia afirmou que cinco militantes morreram. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.