Ucrânia negará acesso de comboio russo A Ucrânia disse que não permitirá a entrada de um comboio de 280 caminhões russos, que estaria supostamente levando ajuda humanitária para o leste do país. De acordo com as autoridades ucranianas, o acesso negado se deve ao fato de que a missão russa não é coordenada pela Cruz Vermelha e pode ser uma operação militar disfarçada.