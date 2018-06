Ucrânia negocia com credores reestruturação da dívida

Lubomir Mitov, economista sênior do IIF, afirmou que as discussões visam determinar que tipo de reestruturação de bônus seria possível se a crise econômica na Ucrânia piorar. O IIF representa mais de 450 dos maiores bancos, hedge funds, fundos de pensão e companhias financeiras privadas do mundo.

Segundo Mitov, porém, nenhuma reestruturação de dívida está sendo planejada. Isso se deve parcialmente ao fato de que ainda não está claro o que a Ucrânia precisará fazer, já que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo do país ainda avaliam as medidas que precisam ser tomadas. Fonte: Dow Jones Newswires.