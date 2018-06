Ucrânia: negociações de paz devem ser retomadas nesta semana Líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha chegaram a um acordo para uma nova rodada de negociações com o intuito de se alcançar a paz no Leste Europeu. O conflito na Ucrânia tem mantido tensas as relações entre a Rússia e o Ocidente.