Ucrânia: novos confrontos surgem com fim de cessar-fogo Forças ucranianas usaram aviões e artilharia contra separatistas pró-Rússia no leste do país nesta terça-feira, na medida em que os confrontos se intensificaram depois de o presidente Petro Poroshenko ter declarado o fim do cessar-fogo unilateral de 10 dias, que não foi capaz de interromper a violência.