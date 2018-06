Ucrânia: Oposição fala em possível fim da violência

Olha Lappo, porta-voz do líder oposicionista Arseniy Yatsenyuk, escreveu o comentário em sua página no Facebook na noite de hoje, após uma extensa reunião de Yanukovych com representantes da oposição.

Ontem, a oposição deu um prazo de 24 horas para a demissão de todos os integrantes do atual governo, a convocação de eleições antecipadas e a revogação da lei que impede as manifestações, questão que levou aos atos violentos dos últimos dias.

O governo ainda não se pronunciou sobre a reunião de hoje. Fonte: Associated Press.