Ucrânia ordena que operação antiterror seja retomada

O pacto feito entre representantes da Ucrânia, Rússia, União Europeia e Estados Unidos na semana passada afirmava que todos os envolvidos no conflito deveriam evitar o uso da violência. Além disso, os prédios ocupados por ativistas em território ucraniano deveriam ser esvaziados. Contudo, os manifestantes pró-Rússia não aceitaram o acordo e alegaram que não fazem parte do pacto.

De acordo com informações da BBC, a decisão do presidente foi tomada depois que dois homens, incluindo um político local, foram encontrados "torturados até a morte". O nome do político era Vladimir Rybak e o corpo foi encontrado perto da cidade de Slovyansk, que tem se tornado um dos principais focos de tensão entre forças oficiais e militantes pró-Rússia no Leste do país.

Ainda na cidade, o ministério de Defesa da Ucrânia disse que um avião militar foi atingido por tiros durante um voo de reconhecimento sobre o local. O ministério afirmou que a aeronave Antonov-30, conhecida como Clank sob as definições da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), foi alvo de tiros e diversas balas o atingiram. O avião aterrissou de maneira segura e, ao final do dia, já havia sido plenamente concertado. Este foi o primeiro incidente do tipo durante a crise na Ucrânia. Com informações da Associated Press e da Dow Jones