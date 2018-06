Ucrânia ordena retirada oficial de tropas da Crimeia

EDGAR MACIEL, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS E DOW JONES NEWSWIRES, Agência Estado

"O Conselho Nacional de Segurança e Defesa ordenou ao Ministério da Defesa a retirada das unidades militares estacionadas na República Autônoma da Crimeia", comunicou Turchinov aos parlamentares da Ucrânia.

A decisão do governo ucraniano sinaliza uma mudança de posição, que até agora autorizava seus militares a defenderem suas bases contra ataques dos crimenianos e das forças russas.

O ataque à base da Marinha ucraniana deixou soldados feridos e alguns prisioneiros. Diversos oficiais se recusaram a deixar o local e entraram em confronto com os russos. O território militar era uma das poucas instalações que ainda mantinham a bandeira da Ucrânia na Crimeia.

As tropas russas e soldados das chamadas autodefesas da Crimeia tomaram desde sábado o controle de quase todas as unidades, navios de guerra e bases militares que até então resistiam a mudar de lado ou abandonar seus destacamentos. No sábado, caíram o aeroporto militar de Belbek, nos arredores de Sebastopol, uma unidade da armada em Novofiodorovsk e vários navios de guerra.

Nesta segunda, o ministro de Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, visitou a região da Crimeia para vistoriar as tropas e as novas instalações militares de Kiev. Shoigu foi a primeira autoridade do governo a se reunir com os ex-soldados ucranianos e nomeou o contra-almirante Denis Berezovsky, que servia à Ucrânia, mas desertou e decidiu ficar ao lado das forças pró-russas.