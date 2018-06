Ucrânia paralisa operações para retomar cidade

Segundo a fonte, sete militantes pró-Rússia foram mortos na operação, que era destinada a remover homens armados que ocupam prédios do governo. No entanto, há relatos conflitantes sobre o número de mortos. O Ministério do Interior da Ucrânia afirmou que cinco militantes morreram.

Autoridades do governo russo criticaram a operação e o Ministério de Defesa informou que vai lançar exercícios militares na fronteira com a Ucrânia como resposta. Fonte: Dow Jones Newswires.