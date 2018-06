Ucrânia pede que Rússia apoie plano de paz 'com ações' O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, pediu nesta quinta-feira que a Rússia apoie seu plano de paz "com ações, não palavras". Mais de 300 pessoas foram mortas no leste ucraniano nas últimas semanas em confrontos entre insurgentes pró-Rússia e forças do governo.