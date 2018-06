Ucrânia poderá afastar funcionários do antigo governo O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, aprovou uma lei nesta quinta-feira que permite o afastamento de funcionários públicos ligados ao governo do antigo chefe de Estado, Viktor Yanukovych. Segundo a declaração do líder ucraniano, a lei tem por objetivo restaurar a confiança da população nas autoridades do país e construir "um novo sistema de governo em linha com os padrões europeus".