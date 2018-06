Ucrânia: Prefeito de Kharkiv é baleado

O porta-voz da prefeitura Yuri Sydorenko disse à agência de notícias Interfax que Kernes foi ferido esta manhã quando pedalava nos arredores da cidade. Autoridades não disseram quem poderia estar por trás do ataque. Ainda de acordo com a Interfax, que citou um cirurgião que operou Kernes, ele ainda está sob risco de vida.

O prefeito foi um forte opositor do movimento pró-Ocidente da Praça da Independência de Kiev, que derrubou o presidente Viktor Yanukovich em fevereiro. Ele era considerado o organizador do envio de grupos de ativistas do leste da Ucrânia a Kiev para perseguir os manifestantes.

No entanto, ele suavizou sua postura em relação ao novo governo de Kiev. Em uma reunião de líderes do leste ucraniano com o primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, no início deste mês, Kernes insistiu que não apoia os rebeldes pró-Rússia e defende uma Ucrânia unida.

Kharkiv fica no leste da Ucrânia, onde homens armados pró-Rússia tomaram prédios estatais, instalaram bloqueios em rodovias ou promoveram protestos para exigir maior autonomia ou até a anexação pela Rússia. Mas ao contrário da vizinha Donetsk, Kharkiv não foi até o momento fortemente afetada pela insurgência. O prédio do governo regional chegou a ser tomado este mês, mas os manifestantes pró-Rússia foram expulsos do local. Fonte: Associated Press.