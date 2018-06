Ucrânia: prefeitura e delegacia são invadidas no leste

Segundo o ministério do Interior da Ucrânia, os homens chegaram à delegacia de polícia de Konstyantynivka em minivans por volta das 6h (horário local) e entraram no prédio. Não houve confronto com a polícia e ninguém se feriu, de acordo com o órgão. Alguns membros do grupo então entraram no escritório do chefe de polícia, enquanto o restante saiu do prédio, informou o ministério. As negociações para liberar o local estavam em andamento, destacou o órgão, sem dar mais detalhes.

Depois da tomada dos dois prédios, cerca de 15 homens armados mantinham guarda em frente ao prédio da prefeitura.

Separatistas pró-Rússia tomaram o controle de prédios do governo em pelo menos 10 cidades da região nas últimas semanas, exigindo do governo interino em Kiev maior autonomia. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.