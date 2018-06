Ucrânia: Presidente promete concessões

As concessões, de acordo com a Interfax, foram feitas nesta sexta-feira durante uma reunião com líderes religiosos do país. Yanukovych disse a eles que uma sessão especial do Parlamento será convocada na terça-feira para levar adiante uma reforma ministerial, a anistia a dezenas de ativistas detidos e uma mudança na dura lei antiprotestos aprovada recentemente na Ucrânia.

Pelo menos dois manifestantes foram mortos esta semana em confrontos com a polícia em Kiev. Manifestantes também ocuparam prédios públicos em dezenas de cidades do oeste da Ucrânia nos últimos dias.

As manifestações tiveram início dois meses atrás, depois de Yanukovych ter desistido de assinar um acordo de associação com a União Europeia (UE) em favor de um empréstimo de resgate concedido pela Rússia.

Os protestos transcorreram de forma pacífica até domingo, quando Yanukovych aprovou leis contra a realização de manifestações, recusando-se a ouvir as exigências dos manifestantes para a convocação de novas eleições. Fonte: Associated Press.