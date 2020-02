Ucrânia quer indenização maior para famílias de vítimas de ataque a avião no Irã

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, disse neste domingo, 2, não estar satisfeito com o valor da indenização que o Irã ofereceu às famílias dos ucranianos mortos na queda do Boeing 737 abatido por engano por forças iranianas no início de janeiro.

“O Irã imediatamente nos ofereceu US$ 80 mil (aproximadamente R$ 342 mil) para cada família. É muito pouco. Pressionaremos por uma quantia maior”, disse Zelenski em entrevista à TV ucraniana.

O avião foi atingido por um míssil em 8 de janeiro, pouco depois de deixar Teerã a caminho de Kiev. O Irã admitiu que suas forças abateram o avião da Ucrânia International Airlines por engano, depois de inicialmente negar participação no incidente. Todas as 176 pessoas a bordo, incluindo 11 ucranianos, morreram.

Zelenski também disse que a Ucrânia ainda estava esperando o Irã entregar as caixas pretas do avião.