Ucrânia realiza ataque com jatos contra rebeldes pró-Rússia em Donetsk

Fumaça é vista perto de aeroporto de Donetsk - Foto: Ivan Sekretarev/AP

DONETSK - Aviões de combate do governo ucraniano realizaram ataques aéreos contra separatistas pró-Rússia que invadiram o aeroporto internacional de Donetsk nesta segunda-feira, 26, enquanto os dois lados encenam uma agressiva demonstração de força após a eleição do novo presidente, Petro Porochenko.

Jornalistas da Reuters viram fumaça negra saindo de uma das áreas do aeroporto após cerca de duas horas de sucessivas explosões e tiroteios, enquanto jatos sobrevoavam o local. Uma autoridade do setor de segurança disse que paraquedistas haviam pousado em meio a um dos piores confrontos na Ucrânia desde o início da violência no leste, há dois meses.

Um porta-voz da operação conjunta das forças ucranianas na região disse que prazo para que os rebeldes se rendessem acabou e por isso dois jatos Sukhoi Su-25 fizeram disparos de alerta em torno do Aeroporto Internacional Sergei Prokofiev. "Em resposta, os guerrilheiros abriram fogo a esmo com todo o tipo de armas."

Segundo ele, militantes se espalharam pelo terreno do aeroporto, cujo terminal de última geração foi construído em razão do torneio de futebol Euro 2012, sediado na Ucrânia. "Nesse momento no aeroporto, paraquedistas pousaram e estão limpando a área."

Um segundo porta-voz, Vladislav Seleznyov, disse que "um MiG-29 participou de um ataque aéreo sobre a área onde os terroristas estão concentrados". / REUTERS