Ucrânia registra poucas violações ao cessar-fogo

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Andriy Lysenko, confirmou a morte de uma pessoa em combate perto do aeroporto de Donetsk nesta quinta-feira. Os conflitos continuaram nos arredores da cidade, apesar da declaração formal de cessar-fogo.

O acordo de trégua assinado no dia 5 de setembro sofreu repetidas violações, e ambos dos lados da guerra - o governo ucraniano e os rebeldes pró-Rússia - afirmaram que podem se reagrupar e continuar lutando, se necessário. Num pronunciamento ao Congresso dos EUA nesta quinta-feira, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse que 17 soldados foram mortos desde o início do cessar-fogo.

Mas a última semana registrou algum progresso para a solução política definitiva da crise. Na terça-feira o Parlamento da Ucrânia aprovou uma lei concedendo maior autonomia às regiões rebeldes do país e anistia para alguns dos militantes. Nesta sexta-feira, as conversas sobre um acordo de paz envolvendo Rússia e Ucrânia vão continuar em Minsk, capital da Bielorrússia, sob supervisão da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Fonte: Associated Press.