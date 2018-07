Ucrânia rejeita críticas a eleição parlamentar O primeiro-ministro da Ucrânia, Mykola Azarov, disse ontem que os deputados do novo Parlamento, eleito no mês passado, tomarão posse em dezembro, conforme previsto pela legislação eleitoral. As eleições legislativas do país, vencidas por partidários do presidente Viktor Yanukovich, foram contestadas por países ocidentais e entidades que monitoraram a votação.