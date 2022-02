UE: estabilidade da Europa e ordem mundial 'estão em jogo' após ataque russo à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira, dia 24, que a estabilidade da Europa e a ordem mundial pacífica "estão em jogo", após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em coletiva de imprensa, Von der Leyen chamou de "atroz" a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de iniciar a ofensiva militar no país vizinho.

Para ela, o ataque é a mais grave ameaça à segurança da região em décadas. "Em determinada e unida resposta, a União Europeia tornará o mais difícil possível para o Kremlin executar suas ações agressivas", disse.

Von der Leyen revelou que conversou nesta quinta por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que pediu ajuda às potencias ocidentais. Ela reiterou ainda que o bloco vai propor sanções maciças contra a Rússia, que limitarão o acesso aos mercados de capitais e provocarão efeitos econômicos, como redução da taxa de crescimento e aumento da inflação. As punições também devem bloquear o acesso de empresas russas a tecnologias, de acordo com ela.

A presidente da Comissão acrescentou que, nas últimas semanas, a UE trabalhou para reduzir a dependência do gás natural russo. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que também participou da coletiva, afirmou que a Rússia atacou as "fundações da UE", que é um projeto de paz.

Ele reforçou que o Conselho se reunirá nesta quinta-feira e decidirá por novas sanções. Também fez um apelo para que Belarus "não siga as ações destrutivas" de Moscou.