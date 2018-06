Ucrânia: Sobe para 18 número de mortos em confrontos

O governo fechou estações de metrô no centro da capital e prometeu restaurar a ordem. Depois de darem um ultimato para que os confrontos cessassem até as 18h locais, as forças de segurança da Ucrânia entraram no acampamento permanente de protesto contra o governo na Praça Independência, na região central de Kiev.

O líder oposicionista Vitali Klitschko conclamou os manifestantes a defenderem o acampamento. Os policiais usaram canhões d''água e bombas de efeito moral contra os manifestantes, que reagiram com paus, pedras e bombas incendiárias. Minutos depois, grande parte do acampamento era consumido pelas chamas.

A violência de hoje diminuiu as expectativas para uma solução iminente da crise política na Ucrânia. Foi o pior episódio de violência das últimas semanas. A polícia usou balas de borracha e granadas de efeito moral contra milhares de manifestantes que tentavam chegar ao Parlamento. Dezenas de pessoas, entre civis e policiais, ficaram feridas. Fonte: Associated Press.