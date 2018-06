Ucrânia: sobe para 29 número de mortos em ataques em Mariupol

O Ministério de Defesa da Ucrânia disse que houve três ataques separados a Mariupol e áreas próximas. "A área atingida é enorme", disse o prefeito da cidade, Yuriy Khotlubei. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, antecipou sua viagem de volta da Arábia Saudita e convocou oficiais militares para uma reunião de emergência.

Os ataques a Mariupol ocorreram um dia após os rebeldes terem rejeitado um acordo de paz e anunciado uma ofensiva contra o governo para ampliar o território sob seu controle. A posição dos separatistas está dificultando os esforços da União Europeia para mediar o fim dos conflitos no leste da Ucrânia, que já mataram cerca de 5,1 mil pessoas desde abril, segundo a Organização das Nações Unidas.

Localizada no Mar de Azov, Mariupol é a principal cidade entre a Rússia continental e a Península da Crimeia. Recentes combates na região levantaram temores de que forças separatistas, apoiadas pelos russos, estariam tentando estabelecer uma ligação por terra entre a Rússia e a Crimeia.

Após os ataques deste sábado, a chefe de diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, pediu à Rússia que usasse sua influência sobre os líderes separatistas para conter sua ofensiva e que suspendesse a ajuda militar e financeira aos rebeldes. A Rússia insiste que não apoia os separatistas, mas militares ocidentais dizem que o armamento pesado em poder dos rebeldes contraria essa alegação.

Um acordo de paz assinado em setembro em Minsk, capital da Bielo-Rússia, previa um cessar-fogo e a retirada de armamentos pesados de uma linha divisória no leste da Ucrânia. Porém, o acordo tem sido violado por ambos os lados, com um aumento de vítimas civis nas últimas semanas. / ASSOCIATED PRESS