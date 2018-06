Ucrânia suspende cessar-fogo e ordena ataque a rebeldes O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, ordenou que os militares do país que reiniciem suas operações contra manifestantes pró-Rússia no leste do país. Após reunião com altos funcionários da área militar e de segurança se seu governo, Poroshenko decidiu não prorrogar o cessar-fogo declarado dez dias atrás.