Ucrânia suspende preparativos para acordo com a UE

O anúncio foi feito depois de o Parlamento ter reprovado um projeto de lei que permitiria a libertação da ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko.

A libertação da Tymoshenko, condenada por abuso de poder durante o período em que chefiou o governo, foi uma condição imposta pela UE para assinar o acordo com a Ucrânia.

Em sua página na internet, o governo ucraniano informou que seria criada uma comissão conjunta para reforçar as relações do país com a Rússia e a UE. Fonte: Associated Press.