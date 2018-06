Ucrânia usará drones para ajudar a monitorar cessar-fogo

Yatsenyuk afirmou nesta segunda-feira que os drones serão enviados à Organização para Segurança e Cooperação na Europa depois de serem liberados pela alfândega.

O cessar-fogo instituído em 5 de setembro foi violando sucessivamente. O aeroporto controlado pelo governo na maior cidade ocupada por rebeldes, Donetsk, é cenário recorrente de conflitos. Bairros residenciais próximos à área são frequentemente atingidos por tiroteios.

De acordo com Yatsenyuk, a Rússia não está tomando nenhuma ação para diminuir as hostilidades. Ele acusa Moscou de permanecer com as tropas na Ucrânia, acusação que a Rússia nega.

O ministro de Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, pediu a todos para apoiarem o cessar-fogo e negou todas acusações de violações feitas por rebeldes. Fonte: Associated Press.