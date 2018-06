Ucrânia vai repassar US$ 3 bi para o exército até 2017 A Ucrânia planeja aumentar em até 50% os seus gastos militares, anunciou neste domingo o presidente ucraniano, Petro Poroshenko. Em discurso durante as comemorações do aniversário da independência do país, Poroshenko prometeu repassar cerca de US$ 3 bilhões para as forças de defesa do governo até 2017.