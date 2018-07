UE acusa o governo da Romênia de manipulação A União Europeia (UE) criticou asperamente o governo da Romênia nesta quarta-feira, dizendo que suas ações minaram o Estado de Direito e a independência do Judiciário do país. Em um contundente relatório de progresso, a comissão executiva da UE disse que está particularmente preocupada com "manipulações que afetam instituições e membros do Judiciário e têm sério impacto na sociedade como um todo."