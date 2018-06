UE adota formalmente novas sanções contra Rússia O Conselho Europeu adotou formalmente um pacote com novas sanções contra a Rússia por causa de suas ações no leste da Ucrânia, mas o braço executivo da União Europeia (UE) vai adiar a entrada em vigor da medida para avaliar, antes, a implementação do acordo de cessar-fogo.