UE ameaça aumentar restrições ao Irã Numa reunião em Bruxelas ontem, os 27 países da União Europeia (UE) fizeram um chamado para que o Irã tome parte de "negociações construtivas" com as potências ocidentais para chegar a uma solução sobre o impasse nuclear e "evitar possíveis medidas restritivas". Os líderes da UE defenderam em um comunicado a preparação de novas sanções, mais duras, "para serem implementadas no momento apropriado", caso o governo iraniano não dê respostas às preocupações sobre o seu programa nuclear. Os líderes também disseram que ampliarão as restrições à Síria se o país continuar a reprimir a sua população.