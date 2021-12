UE ameaça Rússia com sanções econômicas e cobra 'desescalada' na fronteira com a Ucrânia

Em uma nova tentativa de pressionar a Rússia a dissipar a concentração de tropas na fronteira com a Ucrânia, a União Europeia ameaçou intensificar sanções econômicas e financeiras contra o governo de Vladimir Putin. O alerta foi feito nesta sexta-feira, 10, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma entrevista coletiva conjunta com o novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

"Queremos a desescalada e o fim de todas as agressões contra os seus [da Rússia] vizinhos", disse von der Leyen em entrevista coletiva. E completou: "Do contrário, a União Europeia vai procurar intensificar suas sanções e tomar outras medidas nos setores econômico e financeiro, em acordo com nossos parceiros."

A exigência europeia segue o mesmo rumo das advertências feitas pelo presidente americano, Joe Biden, na conferência virtual com Putin na terça-feira, 7, quando o líder democrata alertou que o bloco ocidental responderia a um recrudescimento das tensões por meio de "fortes medidas econômicas" ou mesmo "outras" no caso de uma escalada militar, conforme informou a Casa Branca.

A declaração da líder do bloco europeu também vem no mesmo dia em que a Rússia exigiu que a Otan rescindisse um compromisso assumido em 2008, em que afirmava que Ucrânia e Georgia um dia seriam admitidos no pacto de cooperação militar. A demanda apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores russo também exige que o bloco europeu se comprometa a não instalar equipamentos militares em países na sua fronteira, ameaçando sua segurança.

O posicionamento russo, considerado como a declaração mais completa sobre as garantias de segurança que o presidente Vladimir Putin diz que deseja obter dos EUA e seus aliados, também incluiu propostas sobre o estabelecimento de um diálogo de defesa regular, e evitar "quase-acidentes" entre aviões militares e navios de guerra, que poderiam vir a motivar discussões com Washington e Bruxelas.

Mas a exigência do veto à adesão da Ucrânia à Otan é algo que os aliados ocidentais e Kiev já descartaram categoricamente, tornando-se o ponto mais crítico e volátil nas relações Leste-Oeste. A chancelaria russa disse que a Otan estava em vias de atrair a Ucrânia, levando para o território postos de lançamento de sistemas de mísseis que teriam como alvo a Rússia.

"Esse comportamento irresponsável cria ameaças inaceitáveis à nossa segurança e provoca sérios riscos militares para todas as partes envolvidas, até o ponto de um conflito em grande escala na Europa", disse o documento.

"No interesse fundamental da segurança europeia, é necessário repudiar formalmente a decisão da cúpula da OTAN em Bucareste de 2008 de que 'Ucrânia e Geórgia se tornarão membros da OTAN'", acrescenta.

A Ucrânia e a Geórgia são ex-repúblicas da União Soviética, nas quais a Rússia desempenhou um papel dominante. Kiev agora acusa Moscou de reunir dezenas de milhares de soldados em sua fronteira em preparação para uma possível ofensiva militar em grande escala.

A Rússia nega ter planejado qualquer ataque, mas acusa a Ucrânia e os Estados Unidos de comportamento desestabilizador, e disse que precisa de garantias de segurança para sua própria proteção.

Apesar da confrontação na declaração desta sexta, a líder do União Europeia afirmou que Bruxelas deseja manter uma relação positiva com Moscou, mas que a normalização das relações depende da ação do Kremlin.

"Queremos um bom relacionamento com a Rússia, mas isso depende, antes de mais nada, da maneira como ela se comporta. A Rússia está assumindo uma postura ameaçadora em relação a seus vizinhos e isso mina a segurança da Europa", disse./ REUTERS