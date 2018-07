UE ampliará sanções à Síria Os ministros de Relações Exteriores da União Europeia vão impor novas sanções contra a Síria na semana que vem. De acordo com fontes diplomáticas, as sanções serão definidas na reunião de chanceleres que ocorrerá segunda-feira, em Bruxelas. Atualmente, as sanções contra o governo de Bashar Assad envolvem 120 pessoas e empresas, incluindo companhias de petróleo e meios de comunicação.