UE anuncia suspensão das sanções ao país A União Europeia anunciou ontem um acordo para suspender suas sanções a Mianmar, à exceção do embargo de armas. Segundo diplomatas, a decisão responde a mudanças históricas no país, como as eleições parlamentares deste mês e a libertação de presos políticos. A medida, que será aprovada oficialmente na segunda-feira, foi revelada após uma visita do premiê britânico David Cameron a Mianmar, na qual ele pediu a suspensão das sanções econômicas ao lado da líder da oposição Aung San Suu Kyi.