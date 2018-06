UE atrasa sanções à Rússia para avaliar acordo de cessar-fogo

"A entrada em vigor (das novas sanções) através da publicação no Diário Oficial acontecerá nos próximos dias. Isso permite que avaliações da implementação do acordo de cessar-fogo e do plano de paz sejam feitas", disse o presidente do Conselho da UE Herman Van Rompuy em um comunicado.

"Dependendo da situação no local, a UE estará pronta para revisar as sanções acordadas, total ou parcialmente", afirmou.

(Reportagem de Adrian Croft)