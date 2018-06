UE cancela missão para monitorar eleições no Egito

A eleição presidencial no Egito é aguardada para o final do mês de maio e será a primeira desde que o presidente da Irmandade Muçulmana, Mohammed Morsi, foi deposto por militares no último verão. O ex-chefe das Forças Armadas, Abdel Fattah Al Sisi, é o favorito para vencer as eleições. Ele se comprometeu a concluir a repressão contra a Irmandade Muçulmana se eleito.

A União Europeia começou a enviar uma equipe para monitorar a campanha eleitoral na região na segunda quinzena de abril, seguindo o convite de autoridades egípcias. Cerca de 40 pessoas formavam a missão.

Em comunicado, divulgado neste sábado, a União Europeia informou que foi incapaz de garantir a realização dos trabalhos de forma correta, "apesar de nossos esforços". A UE menciona razões administrativas, que tornaram impossível o envio de equipamentos de telecomunicação e médicos. Fonte: Dow Jones Newswires.