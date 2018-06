UE condena veementemente referendo ilegal na Crimeia

No documento, os ministros dizem que se a Rússia adotar novas medidas para desestabilizar a Ucrânia, enfrentarão "consequências adicionais e de maior alcance para as relações do país". O documento afirma, entretanto, que a Rússia ainda tem tempo para reverter a atual situação.

Os ministros ameaçaram ainda boicotar um encontro previsto para junho na Rússia e dizem ser urgente a presença internacional na Ucrânia. No documento prévio, os ministros anunciam apoio à suspensão de impostos sobre a importação da Ucrânia. As autoridades da União Europeia estariam discutindo também o congelamento de ativos e a suspensão de vistos para autoridades da Rússia e da Crimeia.

Mais cedo, o presidente da Comissão Europeia - braço executivo da União Europeia - José Manuel Durão Barroso, e o presidente do Conselho Europeu, Herman van Rompuy, haviam informado de uma reunião amanhã em Bruxelas entre os 28 ministros de Relações Exteriores para decidir sobre "medidas adicionais" contra a Rússia. Fonte: Dow Jones.