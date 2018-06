UE congela ativos de Yanukovich e aliados próximos

A lista dos nomes de pessoas que sofreram com o congelamento de ativos inclui o que parecem ser os aliados mais próximos de Yanukovich. Entre os nomes estão o do ex-ministro do Interior, do ministro da Justiça, do procurador-geral, do chefe dos serviços de seguranças e do filho de Yanukovich. As sanções também são válidas contra o ex-primeiro-ministro Mykola Azarov e seu filho.

A União Europeia informou ontem o congelamento dos ativos de autoridades da Ucrânia na União Europeia, mas a lista com os nomes só foi tornada pública nesta madrugada. Fonte: Associated Press.