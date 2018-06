UE congela contas e proíbe viagens de mulher do ditador Chanceleres da União Europeia (UE) aprovaram ontem a imposição de sanções contra Asma Assad, mulher do ditador sírio, Bashar Assad, assim como contra a mãe e a cunhada do autocrata, ordenando o congelamento das contas bancárias que possuem no bloco e proibindo todas de viajar para os países europeus.