UE corta projeção de crescimento do PIB da França

Para 2014, a Comissão Europeia cortou a projeção de crescimento do PIB de 1,0%, para 0,3%. A estimativa para 2015 também foi revisada, de 1,5% na projeção anterior, para 0,7%, segundo relatório divulgado hoje.

Ao avaliar os riscos para as perspectivas econômicas da França, a Comissão disse que "uma implementação mais rigorosa de reformas estruturais" poderia impulsionar a atividade, enquanto que uma maior deterioração da confiança poderia "agir como empecilho para a recuperação já frágil do país".

A Comissão Europeia disse que discorda da afirmação do governo francês de que o déficit do país vai atingir seu pico neste ano, em 4,4% do PIB, e então passará a recuar no ano que vem. Pelo contrário, para a Comissão, o déficit da França vai continuar aumentando, chegando a 4,5% do PIB em 2015 e 4,7% em 2016.