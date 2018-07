UE critica Turquia por recuar em reformas democráticas A Comissão Europeia criticou a Turquia nesta terça-feira por recuar em importantes reformas democráticas, incluindo a independência do Judiciário, liberdade de imprensa e proteção aos direitos humanos, mas elogiou as reformas econômicas do país e a maneira como ele lida com milhões de refugiados sírios.