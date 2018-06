UE debaterá novas sanções contra Rússia em reunião

Um rascunho do documento que será emitido mais tarde pelos líderes europeus afirma que "trabalhos preparatórios para possíveis medidas (contra a Rússia) estão em andamento" e que a UE "concorda em continuar as preparações para possíveis novas sanções caso os eventos exijam isso".

Há semanas as autoridades da Europa dizem que podem aumentar as punições contra a Rússia pelo papel do país na crise da Ucrânia, mas a promessa feita pelo governo de Vladimir Putin de respeitar o resultado das eleições de domingo para a presidência ucraniana reduziu a expectativa de novas medidas no futuro próximo.

"Nós esperamos que a Federação Russa coopere com o novo presidente legitimamente eleito e use sua influência sobre os separatistas para acalmar a situação na Ucrânia", afirma o rascunho documento dos líderes da UE. Fonte: Dow Jones Newswires.