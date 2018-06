UE decide na sexta-feira se prorroga sanções contra a Rússia

Na semana passada, os embaixadores da UE concordaram em prorrogar as sanções, que expiram na primeira semana de janeiro, mas as autoridades italianas depois voltaram atrás e disseram que o assunto deve ser tratado pelos dirigentes da UE que se reunião na quinta e na sexta-feira.

A UE impôs sanções sobre a Rússia por causa de seu envolvimento no conflito no leste da Ucrânia. As medidas incluem o corte de financiamento para os grandes bancos estatais e empresas de energia, bem como as restrições sobre os setores de defesa e de energia da Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.