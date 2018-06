UE deve aprovar amanhã pacote de ajuda para Ucrânia

O braço executivo da União Europeia já separou 610 milhões de euros para ajudar a Ucrânia a lidar com dificuldades financeiras. O montante pode subir para 1 bilhão de euros caso o novo governo do país adote políticas econômicas confiáveis. A ajuda deve ser condicionada a um acordo de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), algo que a Ucrânia deve levar semanas ou meses para negociar, a menos que o fundo conceda um empréstimo-ponte a Kiev.

Ontem, o FMI disse que uma equipe visitará a Ucrânia entre 4 e 14 de março para avaliar a economia e iniciar as negociações para um resgate financeiro.

Chefes de Estado da UE se reúnem em Bruxelas na quinta-feira para discutir a crise na Ucrânia e, segundo o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, o primeiro-ministro ucraniano deve participar do encontro. Fonte: Dow Jones Newswires.