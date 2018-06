UE deve implementar novas sanções contra Rússia na 3ª

As novas restrições vão expandir o número de empresas russas afetadas pela proibição de levantar recursos nos países da UE, incluindo as três grandes petroleiras estatais, de acordo com reportagem do Wall Street Journal. A Gazpromneft, a Transneft e a Rosneft serão impedidas de emitir títulos com vencimento acima de 30 dias. Companhias envolvidas na produção de artefatos militares também sofrerão a restrição.

A decisão de Bruxelas afeta ainda 24 pessoas, que serão impedidas de viajar aos países da região e terão seus bens bloqueados, além de oficiais russos e oligarcas do país. Segundo as autoridades europeias, as medidas podem ser revertidas caso a Rússia comprove que está se esforçando por uma solução política para o conflito entre o governo de Kiev e os rebeldes separatistas pró-Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.