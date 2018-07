UE deve pedir equipe permanente da troica na Grécia Os líderes da União Europeia deverão pedir na cúpula deste domingo, ou, no máximo, na quarta-feira, que a Grécia aceite uma missão permanente de inspetores internacionais para supervisionar as reformas no país, afirmou o jornal grego Kathimerini. De acordo com a versão online do jornal, os inspetores seriam nomeados como consultores do ministério de Finanças e responderiam ao primeiro-ministro grego e aos credores do país.