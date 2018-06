UE deve reduzir sanções ao Irã já em dezembro

Os países-membros da UE deverão votar sobre o alívio das sanções durante uma reunião de cúpula de ministros de Finanças prevista para as próximas semanas, afirmou Fabius. A aprovação precisa ser unânime, explicou o ministro.

Segundo Fabius, a flexibilização das sanções será limitada, específica e reversível, de forma que voltem a valer caso o Irã não cumpra seus compromissos. Ele detalhou que restrições impostas a investimentos na indústria automobilística do Irã estarão entre as sanções a serem levantadas no mês que vem.

No ano passado, as montadoras francesas Peugeot Citroën e Renault fecharam operações no Irã após a UE ampliar sanções ao país. Fonte: Dow Jones Newswires.