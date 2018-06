UE diz que Ucrânia deve preservar a sua unidade

"A União Europeia espera que todos atuem com responsabilidade, com o objetivo de manter a unidade, a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia. Peço que todos respeitem a Constituição", afirmou Ashton.

Em um comunicado, a chefe da UE disse que uma "solução duradoura" para a crise do país deve incluir "uma reforma constitucional, a formação de um novo governo inclusivo e que sejam criadas condições para que sejam realizadas eleições democráticas."

As declarações foram feitas após o Parlamento da Ucrânia ter aprovado a destituição do presidente, Viktor Yanukovych, e ter marcado novas eleições para o dia 25 de maio. Além disso, o Parlamento do país também determinou que a ex-primeira-ministra e opositora do atual governo, Yulia Tymoshenko, fosse libertada da prisão. Fonte: Dow Jones Newswires.