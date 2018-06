UE e Banco Mundial prometem US$ 8,25 bi para o Sahel

A UE doará US$ 6,75 bilhões ao longo de sete anos, enquanto o Banco Mundial contribuirá com US$ 1,5 bilhão pelos próximos dois anos.

O anúncio coincide com o início de uma visita do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e do presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, à região.

A visita de Ban e Kim começou hoje pelo Mali e nos próximos dias os levará ao Níger, a Burkina Faso e ao Chade.

O Sahel é um cinturão de terras férteis situado logo ao sul do Deserto do Saara e que se estende da costa atlântica da África até o Mar Vermelho. Na última década, porém, a região atravessou três graves períodos de seca.

Mais de 11 milhões de pessoas estão vulneráveis à fome e estima-se que 5 milhões de crianças sofram de desnutrição aguda atualmente nessa região, cuja estabilidade tem sido constantemente ameaçada por sucessivos golpes de estado e pela ação de grupos extremistas e do crime organizado. Fonte: Associated Press.